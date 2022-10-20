На святі фермерів в Техасі згоріли 73 автомобілі

“У штаті Техас згоріло 73 автомобілі”, – про це повідомило місцеве ЗМІ “Рівіхайак”.

“Близько 100 людей зібралися у вихідні на фермі сім’ї Робінсон, щоб відсвяткувати закінчення активного фермерства”, – пише газета.

“В якийсь момент спалахнув автомобіль, припаркований на трав’янистому майданчику. Вогонь швидко поширився на сусідні автомобілі. Пожежники, викликані на місце події, боролися з полум’ям понад дві з половиною години”, – додає ЗМІ.

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На щастя, обійшлося без серйозних травм”. Матеріальних збитків було завдано 73 автомобілям. Ймовірно, пожежа почалася від незапаленої сигарети, кинутої на суху траву”, – цитує газета “Рівіхайяк” представника місцевої пожежної служби Кріса Малстеда.