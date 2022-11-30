На Гаваях почалося виверження найбільшого в світі діючого вулкана

Гавайський вулкан Мауна-Лоа прокинувся пізно ввечері минулої неділі і привернув нову увагу до найбільшого діючого вулкану у світі. Востаннє вулкан вивергався 1984 року.

За даними Геологічної служби США, вулкан, розташований на території національного парку Гавайських вулканів на Big Island, ожив о 23:30 за місцевим часом. Виверження — перше майже за 40 років — нині локалізоване в районі вершини та не загрожує сусіднім населеним пунктам.

«В даний час потоки лави локалізовані в районі вершини і не загрожують громадам, розташованим нижче схилом», — повідомила Геологічна служба США в понеділок вранці, попередивши: «Вітер може переносити вулканічний газ і дрібний попіл на значну відстань. На основі минулого досвіду, ранні стадії виверження Мауна-Лоа можуть бути дуже динамічними, а місце розташування і просування лавових потоків здатні швидко змінюватися».

Мешканцям району рекомендовано «перевірити готовність та звернутися до служб цивільного захисту округу Гаваї для отримання подальших вказівок».

Національна метеорологічна служба Гонолулу випустила попередження про випадання попелу та попередила, що вулканічний попіл може спричинити порушення дихання у людей, вивести з ладу двигуни та електроніку.

Авіакомпанія Southwest Airlines скасувала рейси, що прямують на Гаваї 28 та 29 листопада. Авіакомпанія дозволяє пасажирам, які планують вирушити до Хіло, Гонолулу, Кахулуї, Кону або Ліхуе, змінити пункт призначення без додаткової оплати через потенційну можливість нових вивержень вулкана.

Минулого місяця Служба національних парків закрила вершину вулкана для відвідувачів через підвищену сейсмічну активність на Мауна-Лоа і як запобіжний захід.

З 1843 Мауна-Лоа вивергався в цілому 33 рази, в середньому одне виверження кожні п’ять років. Останнє виверження вулкана сталося в 1984 році, що стало найтривалішим періодом затишшя з того часу, як з’явилися перші письмові записи.

За повідомленням агентства Reuters, виверження було за більш ніж дюжиною землетрусів магнітудою більше 2,5 балів, у тому числі одним магнітудою 4,2 бала.