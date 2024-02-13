Мертві та зневоднені тіла: У США собака затримала пасажира з дивним багажем з Африки

Собака митної служби США виявив щось незвичайне в багажі мандрівника, який повертається з Африки.

Як повідомляє Euronews, пасажир, який повернувся з поїздки в Демократичну Республіку Конго, заявив, що в його багажі знаходиться сушена риба, але під час огляду в аеропорту Бостон-Логан було виявлено мертві та зневоднені тіла чотирьох муміфікованих мавп.

Мандрівник розповів, що привіз мавп до США для власного вжитку. Варто зазначити, що сире або мінімально оброблене м’ясо диких тварин заборонено до ввезення до США через загрозу захворювання. Таке м’ясо становить небезпеку здоров’ю.

“Потенційні небезпеки, пов’язані із ввезенням сирого м’яса до Сполучених Штатів, реальні. Воно може містити мікроби, що спричиняють небезпечні захворювання, включаючи вірус Ебола”, – пояснив Хуліо Каравіа, місцевий портовий директор служби митного та прикордонного контролю.

Повідомляється, що звинувачення мандрівникові пред’явлено не було, але весь багаж було вилучено, і майже чотири кілограми м’яса мавп було передано для знищення центрам контролю та профілактики захворювань США.