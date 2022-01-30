Медсестри в США заробили $1,5 млн на підроблених сертифікатах COVID

Дві медсестри Лонг-Айленда були звинувачені у підробці сертифікатів про щеплення, заробивши понад 1,5 мільйона доларів, повідомило BTA з посиланням на прокуратуру та поліцію.

Джулі Де Вуоно, власниця педіатричного медичного центру, та її співробітниця Маріса Ураро вчора постали перед судом.

Прокурор округу Саффолк Реймонд Тірні заявив, що Де Вуоно та Ураро надали підроблені сертифікати, стягуючи з дорослих по 220 доларів з кожного та з дітей по 85 доларів. Дві медсестри внесли неправильну інформацію до державної бази даних, що відображає перебіг кампанії вакцинації.

Співробітники правоохоронних органів провели обшук у будинку Де Вуоно та виявили близько 900 тисяч доларів готівкою та бухгалтерський зошит, у якому було зафіксовано понад 1,5 мільйона доларів доходів від злочинної схеми.

“Я сподіваюся, що це буде уроком для людей, які розглядають можливість використання системи – вони будуть спіймані, і закон застосовуватиметься на повну силу”, – сказав Тірні.

«Як медсестри, ці дві людини мають усвідомлювати важливість законних сертифікатів про щеплення, оскільки ми всі разом працюємо над захистом громадського здоров’я», – сказав комісар поліції округу Саффолк Родні Харрісон.