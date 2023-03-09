Масове отруєння туристів у США: понад 300 осіб посаджено на карантин з діареєю та блюванням

Новий масовий випадок “хвороби круїзних лайнерів” або норовіуса зафіксовано на борту круїзного лайнера оператора Princess Cruises. Як повідомляє CBC News, понад 300 людей посаджено на карантин з діареєю та блювотою. Експерти підозрюють масове зараження норовірусом, але «нульового пацієнта» поки не виявлено.

НП сталася на лайнері Ruby Princess у круїзі в Америці. За наявними даними захворіли 284 з 2881 туристів на борту, також симптоми виявлено у 34 з 1159 членів екіпажу. Симптоми постраждалих типові як отруєння, так норовируса — це насамперед, блювота і діарея.

Як заявляють експерти, «карантинний корабель» вже пришвартувався у Галвестоні, штат Техас та туристи звернулися за допомогою до медиків. Але ті поки що не визначили, що викликало хворобу. Епідеміологи збирають у пасажирів зразки для аналізу.

Поки представника Princess Cruises, заявляють, що медики наказали хворим пасажирам ізолюватись у своїх кімнатах. Компанія також заявила, що хвороба, ймовірно, була викликана норовірусом, дуже заразним вірусом, який спричиняє блювання та діарею.

Зазначимо, що норовірус іноді так і називають вірусом круїзних суден. Саме він викликає понад 90% спалахів діарейних захворювань на круїзних лайнерах. Вірус дуже заразний, і це причина того, що в замкнутому просторі лайнера він поширюється миттєво. Як і будь-яка досить «летюча» зараза — нагадаємо, що на першій стадії пандемії коронавірусу одна за одною поширювалися новини про «карантинні лайнери», на які заносили коронавірус, після чого туристи опинялися на борту буквально в ув’язненні на карантин. Епопея карантинів, до речі, розпочалася з лайнера того ж круїзного оператора – Diamond Princess, якого «поставили на карантин» у Японії. Щоправда, швидко з’ясувалося, що карантин в умовах круїзного лайнера неефективний і сприяє поширенню вірусу.