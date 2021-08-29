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США

Луїзіані загрожує небезпечний ураган: Новий Орлеан евакуйований (фото)

«Це буде шторм, який змінить життя тих, хто не підготовлений», - прогнозують метеорологи.

Гліб Парфененко

Мер Нового Орлеана закликає жителів евакуюватися з незахищених віддалених районів міста в зв’язку з наближенням урагану “Іда” до узбережжя Луїзіани.

Губернатор Луїзіани Джон Белл Едвардс сказав, що ситуація дуже серйозна і що «це буде один з найсильніших ураганів, що обрушилися на Луїзіану, по крайней мере, з 1850-х років».

“Зараз саме час”, – сказала мер Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл на прес-конференції, закликаючи жителів віддалених районів негайно покинути місто.

Національний центр ураганів (NHC) повідомив, що до неділі “Іда”, ймовірно, досягне сили надзвичайно небезпечного великого урагану.

Луїзіані загрожує небезпечний ураган: Новий Орлеан евакуйований (фото)

Він уже приніс проливні дощі і ураганні вітри на захід Куби.

Деякі дороги Луїзіани були практично заблоковані, а заправні станції “пересохли”, так як десятки тисяч жителів намагалися покинути район, повідомляє BGNES.

Луїзіані загрожує небезпечний ураган: Новий Орлеан евакуйований (фото)

За прогнозами синоптиків, ураган буде 4-ї категорії на той час, коли він досягне північного узбережжя Мексиканської затоки в неділю.

“Це буде шторм, який змінить життя тих, хто не підготовлений”, – цитує Reuters метеоролога Національної метеорологічної служби Бенджаміна Шотта.

Більше 80 нафтових веж в Мексиканській затоці були евакуйовані, і половина видобутку нафти і газу в регіоні була зупинена через Іди.

За даними NCU, ураган в даний час знаходиться приблизно в 460 км на південний схід від міста Хауме, штат Луїзіана.

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