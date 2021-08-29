«Ида» штормит: Новый Орлеан эвакуирован, на заправках нет топлива

Мэр Нового Орлеана призывает жителей эвакуироваться из незащищенных районы города в связи с приближением урагана «Ида» к побережью Луизианы.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс сказал, что ситуация очень серьезная и что «это будет один из самых сильных ураганов, обрушившихся на Луизиану, по крайней мере, с 1850-х годов».

«Сейчас самое время», — сказала мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл на пресс-конференции, призывая жителей отдаленных районов немедленно покинуть город.

Национальный центр ураганов (NHC) сообщил, что в воскресенье «Ида», вероятно, достигнет силы чрезвычайно опасного большого урагана.

Он уже принес проливные дожди и ураганные ветры на запад Кубы.

Некоторые дороги Луизианы были практически заблокированы, а заправочные станции «пересохли», так как десятки тысяч жителей пытались покинуть район, сообщает BGNES.

По прогнозам синоптиков, ураган будет 4-й категории в то время, когда он достигнет северного побережья Мексиканского залива в воскресенье.

«Это будет шторм, который изменит жизнь тех, кто не подготовлен», — цитирует Reuters метеоролога Национальной метеорологической службы Бенджамина Шотта.

Более 80 нефтяных вышек в Мексиканском заливе были эвакуированы, и половина добычи нефти и газа в регионе была остановлена ​​из-за Иди.

По данным NCU, ураган в настоящее время находится примерно в 460 км к юго-востоку от города Хаум, штат Луизиана.