Дональд Трамп продає свій готель в центрі Вашингтона

Колишній президент США Дональд Трамп веде переговори про продаж свого готелю в столиці США, і золоті букви сім’ї Трамп не зникнуть з головної вулиці Вашингтона, повідомляє РІА Новини.

За словами джерел, переговори про продаж прав користування будівлею знаходяться на завершальній стадії. ЗМІ пояснюють, що права на нерухомість продаються компанії, яка веде переговори з готельними мережами, які будуть займатися управлінням нерухомістю і внесенням до неї змін. Видання стверджує, що деталі угоди поки невідомі, і її погодження займе багато часу.

Готель Trump International розташований на Пенсільванія-авеню, головній вулиці Вашингтона, в 500 метрах від Білого дому і в одному кілометрі від Капітолію.

Як і в інших готелях, фасад висотної будівлі прикрашають п’ять золотих букв сім’ї політиків.

Компанія Трампа управляє будівлею Старого поштамту, яке вона перетворила на готель, з 2012 року. Річна орендна плата встановлена в розмірі декількох мільйонів доларів, і кілька сотень мільйонів було вкладено в інтер’єр.

Готельний бізнес Трампа сильно постраждав від пандемії Covid-19.