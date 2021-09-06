Дональд Трамп продает свой отель в центре Вашингтона

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля в столице США, и золотые буквы семьи Трамп не исчезнут с главной улицы Вашингтона, сообщает РИА Новости.

По словам источников, переговоры о продаже прав пользования зданием находятся на завершающей стадии. СМИ объясняют, что права на недвижимость продаются компании, которая ведет переговоры с гостиничными сетями, которые будут заниматься управлением недвижимостью и внесением в нее изменений. Издание утверждает, что детали соглашения пока неизвестны, и ее согласование займет много времени.

Отель Trump International расположен на Пенсильвания-авеню, главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в одном километре от Капитолия.

Как и в других отелях, фасад высотного здания украшают пять золотых букв семьи политиков.

Компания Трампа управляет зданием Старого почтамта, которое она превратила в отель, с 2012 года. Годовая арендная плата установлена ​​в размере нескольких миллионов долларов, и несколько сотен миллионов было вложено в интерьер.

Гостиничный бизнес Трампа сильно пострадал от пандемии Covid-19.