Более двух тысяч человек нашли под завалами после землетрясения в Гаити

Число жертв землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего на Гаити в субботу, 14 августа, выросло до 2189, число раненых превысило 12 268.

Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны Гаити

По данным местных властей, из-за сильных подземных толчков в стране было разрушено более 60 тыс. Жилых домов, 76 тыс. Домов и зданий общественных учреждений получили повреждения.

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы с участием группы спасателей из США.

Мексика направила на Гаити 15,4 тыс. Тонн гуманитарного груза, в том числе продовольствия, медикаментов и питьевой воды.

Ранее правительство Гаити обратился к международному сообществу с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 12 км к северо-востоку от города Сен-Жан-дю-Суд. Подземные толчки ощущались и в столице Порт-о-Пренсе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение вызвало панику среди населения.

Сначала власти объявили угрозу цунами, но вскоре она была отменена.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране чрезвычайное положение сроком на месяц.

Землетрясение 2010 года в Гаити

Одно из самых разрушительных землетрясений в мире за последнее столетие произошло на Гаити 12 января 2010 года.

По официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего на юге страны, погибли 316 тыс. Человек, еще 300 тыс. Получили ранения.

В результате стихийного бедствия 1300000 человек остались без крыши над головой.