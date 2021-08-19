Более двух тысяч человек нашли под завалами после землетрясения в Гаити

Число жертв землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего на Гаити в субботу, 14 августа, выросло до 2189, число раненых превысило 12 268.
Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны Гаити
По данным местных властей, из-за сильных подземных толчков в стране было разрушено более 60 тыс. Жилых домов, 76 тыс. Домов и зданий общественных учреждений получили повреждения.
В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы с участием группы спасателей из США.
Мексика направила на Гаити 15,4 тыс. Тонн гуманитарного груза, в том числе продовольствия, медикаментов и питьевой воды.
Ранее правительство Гаити обратился к международному сообществу с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 12 км к северо-востоку от города Сен-Жан-дю-Суд. Подземные толчки ощущались и в столице Порт-о-Пренсе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Землетрясение вызвало панику среди населения.
Сначала власти объявили угрозу цунами, но вскоре она была отменена.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране чрезвычайное положение сроком на месяц.
Землетрясение 2010 года в Гаити
Одно из самых разрушительных землетрясений в мире за последнее столетие произошло на Гаити 12 января 2010 года.
По официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего на юге страны, погибли 316 тыс. Человек, еще 300 тыс. Получили ранения.
В результате стихийного бедствия 1300000 человек остались без крыши над головой.