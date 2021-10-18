Албанська сім’я подала до суду на Джо Байдена

На президента США Джо Байдена подала в суд албанська сім’я, яка стверджує, що, незважаючи на те, що вони були обрані в лотереї грін-карт, їх заява не була розглянута.

За інформацією Top Channel, позов поданий проти Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, посла США в Тирані Юрія Кіма і директора з консульських питань Моргана Д. Милі.

Позивачі стверджують, що вони були відібрані для отримання грін-карти в США в червні 2020 року, але їх заяву на отримання візи не було розглянуто.

У позові вони просять суд зобов’язати Держдепартамент розглянути заяву і видати їм таку візу.