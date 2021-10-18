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Албанська сім’я подала до суду на Джо Байдена

Албанська сім'я подає до суду на Джо Байдена
ВізиСША
Гліб Парфененко

На президента США Джо Байдена подала в суд албанська сім’я, яка стверджує, що, незважаючи на те, що вони були обрані в лотереї грін-карт, їх заява не була розглянута.

За інформацією Top Channel, позов поданий проти Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, посла США в Тирані Юрія Кіма і директора з консульських питань Моргана Д. Милі.

Позивачі стверджують, що вони були відібрані для отримання грін-карти в США в червні 2020 року, але їх заяву на отримання візи не було розглянуто.

У позові вони просять суд зобов’язати Держдепартамент розглянути заяву і видати їм таку візу.

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