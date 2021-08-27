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Спорт

Кріштіану Роналду повертається в “Манчестер Юнайтед”

Євгеній Подольський

Кріштіану Роналду повертається на “Олд Траффорд”. Англійський “Манчестер Юнайтед” оголосив про досягнення угоди з італійським “Ювентусом” по переходу 36-річного портгуальского нападника. Трансфер буде оформлений офіційно після отримання візи і успішного проходження медичного обстеження.

За неофіційними даними, контракт загальною вартістю 50 мільйонів фунтів буде підписаний на два роки.

Роналду вже виступав за “Манчестер Юнайтед” з 2003 по 2009 роки і саме в кольорах цього клубу він набув статусу суперзірки і виграв свій перший “Золотий м’яч”. Одним з його партнерів в тому складі МЮ був нинішній наставник “манкуніанців” Уле-Гуннар Сульшер, який раніше заявив, що гаряче підтримує повернення португальця, якого вважає найкращим гравцем усіх часів.

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