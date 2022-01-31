Футбольний скандал: улюбленця вболівальників МЮ заарештовано за побиття своєї дівчини

Поліція Манчестера заарештувала гравця збірної Англії Мейсона Грінвуда за підозрою у згвалтуванні та нападі на його дівчину, повідомляють британські ЗМІ. У заяві поліції не було названо ім’я затриманого, але раніше в неділю соціальні мережі розгорілися через повідомлення дівчини Грінвуда, яка розповсюдила фотографії та відео про те, як її бив футболіст “Манчестер Юнайтед”.

Відеозаписи, на яких була зображена молода жінка з розбитим ротом та кровотечею, пізніше були видалені.

Harriet Robson, pacar dari Mason Greenwood, via instagram story. pic.twitter.com/YBgKxCxHAD — SPORT7 (@sport7trans7) January 30, 2022

Харрієт Робсон також поширив аудіозапис, на якому видно, як Мейсон Грінвуд примушує її до сексу проти її волі.

Клуб оголосив, що усуває 20-річного нападника від роботи в команді і не дозволить йому тренуватися та грати доти, доки питання не буде вирішено.

“Ми були попереджені про фотографії та відео, розміщені жінкою у соціальних мережах, на яких видно фізичне насильство над нею. Ми можемо підтвердити, що чоловіка у віці 20 років було заарештовано за підозрою у зґвалтуванні та нападі”, – повідомили в поліції.

Мейсон Грінвуд – гравець молодіжного складу “Манчестер Юнайтед”, який дебютує за першу команду у 2019 році. Він підписав новий чотирирічний контракт у 2021 році. Грінвуд провів одну гру за збірну Англії.