Криштиану Роналду возвращается в «Мanchester United»

Криштиану Роналду возвращается на «Олд Траффорд». Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения с итальянским «Ювентусом» по переходу 36-летнего портгуальского нападающего. Трансфер будет оформлен официально после получения визы и успешного прохождения медицинского обследования.

По неофициальным данным, контракт общей стоимостью 50000000 фунтов будет подписан на два года.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы и именно в цветах этого клуба он получил статус суперзвезды и выиграл свой первый «Золотой мяч». Одним из его партнеров в их составе МЮ был нынешний наставник «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер, который ранее заявил, что горячо поддерживает возвращение португальца, которого считает лучшим игроком всех времен.