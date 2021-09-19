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ВЕЛИКА БРИТАНІЯЕкономікаСпорт

Річний збиток «Манчестер Юнайтед» виріс на 300%

Причина - в коронавірусних локдаунах і порожніх стадіонах

Євгеній Подольський

Футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» повідомив про збільшення річного збитку після того, як Коронавірусні локдауни і порожні стадіони привели до падіння продажів квитків і різної продукції в дні матчів, а також на тлі зниження комерційної виручки, пише investing.com.

Чистий збиток клубу за фінансовий рік, що закінчився 30 червня, склав 92,2 млн фунтів стерлінгів (127,2 млн) у порівнянні зі збитками в 23,2 млн фунтів стерлінгів за попередній рік, збільшившись на 297,4%.

Виручка від продажу квитків на ігри, їжі і напоїв на стадіоні, а також різної атрибутики під час матчів звалилася до 7,1 млн фунтів з 89,8 млн фунтів роком раніше. Комерційна виручка скоротилася на 16,8%, до 232,2 млн фунтів.

Разом з тим доходи від продажу прав на телетрансляції підскочили в минулому фінансовому році на 81,7% і склали 254,8 млн фунтів.

Завдяки цьому сукупна виручка клубу за рік знизилася всього на 2,9% до 494,1 млн фунтів.

«Червоні дияволи» завершили минулий сезон на другому місці в Англійській Прем’єр-лізі, а в Лізі Європи дійшли до фіналу, поступившись в матчі за титул іспанському «Вільярреалу».

Торгуються в Нью-Йорку акції «Манчестер Юнайтед» до 21:51 уст в п’ятницю подорожчали на 1,1%.

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