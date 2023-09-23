В аеропорті Сінгапуру відміняють перевірку паспортів для туристів

З наступного року подорожувати через один із найкращих аеропортів світу стане ще легше та приємніше.

Починаючи з 2024 року в сінгапурському аеропорту Чангі планують запровадити автоматизовані імміграційні перевірки, які дозволять мандрівникам залишати місто-держава без паспорта, використовуючи лише біометричні дані.

“Сінгапур — одна з перших країн у світі, яка ввела в використання автоматичні перевірки, що не вимагають пред’явлення паспорта”, – заявила міністр зі зв’язків з громадськістю Жозефіна Тео на сесії парламенту, в ході якої було прийнято кілька змін в імміграційному законодавстві Сінгапуру.

Біометричні технології поряд з програмним забезпеченням для розпізнавання осіб вже використовуються в Чангі. Однак майбутні зміни зменшать необхідність неодноразово пред’являти свої проїзні документи в пунктах перевірки та зроблять процедуру більш гладкою та зручною.

Біометрія використовується для створення уніфікованих засобів аутентифікації, що використовуються на різних автоматизованих пунктах перевірки – від здавання багажу до посадки. Ця зміна усуває необхідність у фізичних проїзних документах, таких як посадкові квитки та паспорти.

Сінгапурський аеропорт Чангі, який часто називають найкращим у світі, а також одним із найбільш завантажених аеропортів, обслуговує понад 100 авіакомпаній, що виконують рейси до 400 міст у сто країн світу.

У червні цього року аеропорт Чангі обслужив 5,12 мільйона пасажирів, перевищивши позначку 5 мільйонів вперше з моменту спалаху пандемії Covid-19 у 2020 році. „Наші імміграційні системи мають бути спроможними ефективно керувати цим великим і зростаючим потоком мандрівників“, — зазначила міністр.

Крок у майбутнє?

На думку експертів, по всьому світу поступово починає поширюватися безперешкодний туризм, а біометрична ідентифікація незабаром може стати реальністю у сфері подорожей.

У 2018 році в міжнародному аеропорту Дубая були представлені біометричні тунелі „Розумні ворота“, які лише за п’ять секунд використовують розпізнавання осіб для перевірки особистості пасажирів. При цьому для аутентифікації використовуються також відбитки пальців або сканування осіб.

Подібна технологія розпізнавання осіб до певної міри вже використовується в міжнародних аеропортах Гонконгу, Токіо, Делі, лондонському Хітроу та паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Цифрові посвідчення особи, що відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), дозволяють подорожувати за допомогою безпечної цифрової версії паспорта, встановленої на мобільний телефон.

У Сполучених Штатах такі великі авіакомпанії, як American Airlines, United та Delta вже кілька років експериментують із біометричною реєстрацією, здаванням багажу та виходами на посадку в деяких аеропортах.