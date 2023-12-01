Складено рейтинг найдорожчих міст світу

Цюрих (Швейцарія) та Сінгапур визнали найдорожчими містами світу у 2023 році.

За даними Worldwide Cost of Living Index, торішній лідер Нью-Йорк (США) опустився на третє місце, яке він поділив ще з одним швейцарським містом – Женевою.

Варто зауважити, що Цюрих торік посідав шосте місце, а Сінгапур – друге. Женева рік тому займала сьомий рядок рейтингу.

Такий помітний стрибок швейцарських міст у рейтингу експерти пояснюють укріпленням швейцарського франка, а також високими цінами на продукти харчування, товари для дому та відпочинок. У Сінгапурі тим часом було відзначено дорогу вартість транспорту та одягу.

Дамаск (Сирія) залишається найдешевшим містом у світі – у нього 173 місце. Тегеран (Іран) і Триполі (Лівія) також перебувають у самому низу рейтингу, посівши 172 і 171 місця відповідно.