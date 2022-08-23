Всі розділи
ГоловнаТуризмЗимові курорти Швейцарії можуть залишитися без підйомників
ТуризмШвейцарія

Зимові курорти Швейцарії можуть залишитися без підйомників

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Donate
Зимові курорти Швейцарії можуть залишитися без підйомників

Як повідомляє Radio Télévision Suisse, гірськолижні курорти Швейцарії цієї зими ризикують залишитися без витягів.

Так, влада країни може зобов’язати курорти скоротити споживання електроенергії на 20%, що призведе до відключення обладнання, насамперед підйомників та снігових гармат, оскільки вони витрачають стільки ж електрики, скільки 40 000 житлових будинків на рік.

Як заявив Лоран Воше, голова компанії Téléverbier, найбільшого оператора гірськолижних витягів у країні, такий крок може призвести до зниження доходів від туризму та скорочення робочих місць.

Серед альтернативних способів економії електроенергії пропонується знизити швидкість руху підйомників або зупиняти частину їх на ніч.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму