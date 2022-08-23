Зимові курорти Швейцарії можуть залишитися без підйомників

Як повідомляє Radio Télévision Suisse, гірськолижні курорти Швейцарії цієї зими ризикують залишитися без витягів.

Так, влада країни може зобов’язати курорти скоротити споживання електроенергії на 20%, що призведе до відключення обладнання, насамперед підйомників та снігових гармат, оскільки вони витрачають стільки ж електрики, скільки 40 000 житлових будинків на рік.

Як заявив Лоран Воше, голова компанії Téléverbier, найбільшого оператора гірськолижних витягів у країні, такий крок може призвести до зниження доходів від туризму та скорочення робочих місць.

Серед альтернативних способів економії електроенергії пропонується знизити швидкість руху підйомників або зупиняти частину їх на ніч.