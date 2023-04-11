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Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

Унікальний готель просто неба розкинувся на схилі швейцарських Альп — на висоті 6,5 тисячі футів над рівнем моря.

Спочатку незвичайна концепція “закладу” замислювалася як художня інсталяція. Однак сьогодні будь-хто може зупинитися в номері без вікон і дверей, але з двоспальним ліжком.

Проєкт Zero Real Estate створений власником готелів Даніелем Шарбоньє спільно художниками-концептуалістами Френком та Патріком Ріклінами.

Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

Готель складається з 7 номерів, розкиданих по всій Східній Швейцарії. Вартість кожного – від 310 доларів за ніч. Незважаючи на мальовничий вид на засніжені гори і захід сонця на схилі пагорба поряд з тихими виноградниками, про повний комфорт мова не йде: в номері є тумбочка і лампа, але немає ванної або душа.

За словами Шарбоньє, він хотів відмовитися від традиційної концепції готелю та зосередитись не на матеріальних цінностях, а на досвіді клієнта. Мета проекту — змусити відвідувачів задуматися про проблеми сучасного суспільства.

Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

“Короче кажучи, зараз не час спати, ми маємо діяти”, – вважає Патрік Ріклін.

Незважаючи на відсутність зручностей першої необхідності, до кожної кімнати прикріплено дворецьку.

Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

“Я хотів показати, що єдине, чим ми не готові жертвувати, — це індивідуальний підхід до гостей навіть у найекстремальніших умовах”, – сказав Шарбоньє.

“У ролі дворецького виступає місцевий житель, який розповідає гостям про регіон та надає будь-яку іншу необхідну інформацію. Він знає не лише найкращі стежки та ресторани, а й застилає ліжка при сильному вітрі та перетинає струмки з тацею їжі.

Дивний готель без вікон та дверей відкрили у Швейцарії

Якщо йтиме дощ, він допоможе переїхати в звичайну кімнату на території готелю. Якщо захочете перекусити, то дворецький нагодує вас”, – розповідають автори незвичайного проекту.

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