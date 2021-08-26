Перший у світі вигнутий на 90 градусів хмарочос є повністю самодостатнім

Близько десяти років тому Мальме з промислового міста почав набувати обрисів міського центру, де немає браку в контенті, подіях і розвагах. Перлиною відродженого міста на заході Швеції є будівництво футуристичної будівлі, що обертається навколо своєї осі, – першого в світі самопідтримуючого хмарочоса.

На момент відкриття в 2005 році 190-метрова будівля із зігнутим корпусом була найвищим хмарочосом в Скандинавії, найвищою житловою будівлею в ЄС і другою за висотою в Європі.

Будинок “Turing Torso”, спроектований іспанським архітектором Сантьяго Калатрава і розташований в шведському місті Мальме, був удостоєний премії Ради з висотних будівель і міського середовища проживання (CTBUH), розташованого в Чикаго (США).

Іспанський архітектор Сантьяго Калатрава був натхненний мармуровою скульптурою обертового торса, яка також послужила натхненням для назви хмарочоса. Будівля обертається на 90 градусів навколо своєї осі, і іспанський архітектор почерпнув цю ідею в русі людського тіла.

57-поверхова будівля поділена на дев’ять секцій, які обертаються навколо своєї осі у напрямку до вершини. П’ятикутні поверхи обертаються навколо ядра в формі бетонної труби, підтримуваної сталевою рамою.

Хребет хмарочоса повертається на 90 градусів від першого поверху до вершини. Частина площі відводиться під офісні приміщення, інше – під 147 розкішні квартири – від однієї до максимум п’яти на кожному поверсі.

Turing Torso – один з піонерів в самопідтримуючій архітектурі, завдяки чому вона набуває все більшого визнання. Споживана в квартирах енергія надходить з поновлюваних джерел – сонця, води і вітру, а також з органічних відходів, які мешканці утилізують в спеціально відведеному місці. Хмарочос бере на себе 100% енергії, яку мешканці використовують для опалення. Всі системи безпеки мають резервне живлення, включаючи ліфти та освітлення, а з огляду на подвійну систему, навряд чи хтось залишиться без води саме тоді, коли йому потрібно прийняти душ і відправитися на роботу.

Будівництво будівлі обійшлося в 220 мільйонів доларів. Він частково оповитий туманом, і з нього відкривається приголомшливий вид на Зунд між Швецією і Данією.

Джерело: BGNES