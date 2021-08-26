Первый в мире изогнутый на 90 градусов небоскреб полностью самодостаточным

Около десяти лет назад Мальме из промышленного города начал приобретать очертания городского центра, где нет недостатка в контенте, событиях и развлечениях. Жемчужиной возрожденного города на западе Швеции является строительство футуристического здания, вращающейся вокруг своей оси — первого в мире самоподдерживающегося небоскреба.

На момент открытия в 2005 году 190-метровое здание с изогнутым корпусом была самым высоким небоскребом в Скандинавии, самым высоким жилым зданием в ЕС и второй по высоте в Европе.

Дом «Turing Torso», спроектированный испанским архитектором Сантьяго Калатрава и расположен в шведском городе Мальме, был удостоен премии Совета по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH), расположенного в Чикаго (США).

Испанский архитектор Сантьяго Калатрава был вдохновлен мраморной скульптурой вращающегося торса, которая также послужила вдохновением для названия небоскреба. Здание поворачивается на 90 градусов вокруг своей оси, и испанский архитектор почерпнул эту идею в движении человеческого тела.

57-этажное здание разделена на девять секций, которые вращаются вокруг своей оси по направлению к вершине. Пятиконечные этажа вращаются вокруг ядра в форме бетонной трубы, поддерживаемой стальной рамой.

Позвоночник небоскреба поворачивается на 90 градусов от первого этажа до вершины. Часть площади отводится под офисные помещения, остальное — под 147 роскошные квартиры — от одной до максимум пяти на каждом этаже.

Turing Torso — один из пионеров в самоподдерживающийся архитектуре, благодаря чему она приобретает все большее признание. Потребляемая в квартирах энергия поступает из возобновляемых источников — солнца, воды и ветра, а также из органических отходов, которые жители утилизируют в специально отведенном месте. Небоскреб берет на себя 100% энергии, которую жители используют для отопления. Все системы безопасности должны резервное питание, включая лифты и освещение, а учитывая двойную систему, вряд ли кто-то останется без воды именно тогда, когда ему нужно принять душ и отправиться на работу.

Строительство здания обошлось в 220 000 000 долларов. Он частично окутан туманом, и из него открывается потрясающий вид на Зунд между Швецией и Данией.

Источник: BGNES