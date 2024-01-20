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ТуризмШрі-Ланка

Шрі-Ланка видасть туристам тимчасові права водія прямо в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шрі-Ланка видасть туристам тимчасові права водія прямо в аеропорту

Влада Шрі-Ланки з квітня планує видавати іноземним туристам тимчасові водійські права прямо в аеропорту. Про це розповів міністр транспорту острівної держави Ласанта Алагіяванна.

Зараз туристи, які бажають керувати автомобілем на Шрі-Ланці, повинні отримувати тимчасові водійські права в Департаменті автомобільного руху (DMT) в передмісті Коломбо. Цей процес досить тривалий і бюрократичний, внаслідок права отримує невелику кількість іноземців — лише близько 3500 осіб на рік.

З квітня 2024 року влада зробить кроки для полегшення видачі прав водія іноземцям — ліцензію на водіння планують видавати безпосередньо в аеропорту після прибуття.

Відомо, що нова послуга буде платною, але її вартість поки що не називається.

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