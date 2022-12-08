Шрі-Ланка скасовує всі COVID-обмеження для туристів

З 7 грудня Шрі-Ланка зняла всі COVID-обмеження на в’їзд для іноземних туристів. Розпорядження Міністерства охорони здоров’я опублікували на Srilankamirror.com.

Заява підписана генеральним директором служби охорони здоров’я. Згідно з текстом документа, ті, хто прибуває в курортну країну, більше не повинні пред’являти сертифікат про вакцинацію при перетині кордону.

Крім того, з туристів зняли зобов’язання надавати ПЛР-тест або антиген-тест на коронавірус. Однак, якщо після в’їзду в республіку іноземець отримає позитивний результат тесту на COVID-19, він має пройти семиденний карантин власним коштом.