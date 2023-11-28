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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії збудують аеропорт нового типу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Саудівській Аравії збудують аеропорт нового типу

Влада Саудівської Аравії вирішила побудувати аеропорт нового типу.

Конкурс на проєктування нового терміналу аеропорту Абха виграла студія Foster+Partners. Дизайнери надихнулися архітектурою довколишніх сіл і вирішили наголосити на використанні місцевих матеріалів.

Знамените архітектурне бюро планує повністю переглянути сучасний аеропорт. Проєкт передбачає будівництво різних за висотою будівель, пов’язаних між собою системою внутрішніх дворів, доріжок та зелених зон.

Усередині приміщень з’явиться система терморегуляції, характерна для регіону: підтримці прохолоди сприятимуть кам’яні стіни та розсіяне денне світло.

Основою проєкту стане принцип модульності, що дозволить швидко добудовувати інфраструктуру. У майбутньому аеропорт зможе розширюватися зі збільшенням пасажиропотоку.

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