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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії вперше в історії відкрили крамницю алкоголю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Саудівській Аравії вперше в історії відкрили крамницю алкоголю
Unsplash

Як повідомляє телеканал CNBC, у Саудівській Аравії відкрився перший в історії алкогольний магазин. Він знаходиться у дипломатичному кварталі столиці Ер-Ріяда.

Нагадаємо, у цій країні алкоголь було заборонено з 1952 року.

Зробити покупки у магазині спиртного можуть лише дипломати-немусульмани. Попередньо потрібно отримати дозвіл через програму Diplo.

Гостям або особам молодше 21 року не дозволяється супроводжувати відвідувачів у магазин, фотографування суворо заборонено, а смартфони необхідно зберігати у «чохлах для мобільних пристроїв», щоб ними не можна було користуватися під час перебування у магазині.

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