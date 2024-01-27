У Саудівській Аравії вперше в історії відкрили крамницю алкоголю

Як повідомляє телеканал CNBC, у Саудівській Аравії відкрився перший в історії алкогольний магазин. Він знаходиться у дипломатичному кварталі столиці Ер-Ріяда.

Нагадаємо, у цій країні алкоголь було заборонено з 1952 року.

Зробити покупки у магазині спиртного можуть лише дипломати-немусульмани. Попередньо потрібно отримати дозвіл через програму Diplo.

Гостям або особам молодше 21 року не дозволяється супроводжувати відвідувачів у магазин, фотографування суворо заборонено, а смартфони необхідно зберігати у «чохлах для мобільних пристроїв», щоб ними не можна було користуватися під час перебування у магазині.