Раніше закрита для туризму країна планує залучити 50 млн. туристів

Одна з найбільш закритих для звичайних туристів країна світу – Саудівська Аравія – не має наміру відмовлятися від планів інтенсивного розвитку туризму і чекає на 50 мільйонів туристів у 2022 році. Мета влади колись закритої країни – «оживити зусилля щодо просування туризму», поставлені в глухий кут через пандемію. Про це в ефірі Bloomberg TV заявив міністр туризму Ахмед аль-Хатіб.

«Ми вже розпочали шлях відновлення, і він триватиме до 2023-2024 років», – наголосив він. Міністр також повідомив про відкриття нового центру, орієнтованого на стійкий туризм.

При цьому агентство нагадує, що пандемія коронавірусу зупинила подорожі по всьому світу лише через кілька місяців після того, як саудівські чиновники вперше оголосили про плани залучення іноземних туристів з метою диверсифікації економіки та створення робочих місць для населення, що росте. На даний момент ці плани вирішено продовжувати втілювати у життя. Пан Аль-Хатіб прогнозує, що на сектор туризму цього року припадатиме понад 4% економічного виробництва порівняно з 3,5% у 2019 році.

Насамперед Саудівська Аравія намагається впоратися з іміджем однієї з найскладніших країн світу для відвідування. Ще у вересні 2019 року країна відкрила заявки на онлайн-туристичні візи для громадян 49 країн та послабила суворий дрес-код для жінок-іноземок.

На нинішній зустрічі міністр туризму додав, що влада країни обмірковує майбутні туристичні реформи, не вдаючись до подробиць. Але, до речі, він спростував чутки про те, що іноземцям буде дозволено вживати алкоголь у деяких відведених місцях.