Ранее закрытая для туризма страна планирует привлечь 50 млн. туристов

Одна из самых закрытых для обычных туристов страна мира – Саудовская Аравия – не намерена отказываться от планов интенсивного развития туризма и ждет 50 миллионов туристов в 2022 году. Цель власти некогда закрытой страны – «оживить усилия по продвижению туризма», поставленные в тупик через пандемию. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил министр туризма Ахмед аль-Хатиб.

«Мы уже начали путь восстановления, и он продлится до 2023-2024 годов», — подчеркнул он. Министр также сообщил об открытии нового центра, ориентированного на устойчивый туризм.

При этом агентство напоминает, что пандемия коронавируса остановила путешествия по всему миру лишь спустя несколько месяцев после того, как саудовские чиновники впервые объявили о планах привлечения иностранных туристов с целью диверсификации экономики и создания рабочих мест для растущего населения. Сейчас эти планы решено продолжать воплощать в жизнь. Господин Аль-Хатиб прогнозирует, что на сектор туризма в этом году придется более 4% экономического производства по сравнению с 3,5% в 2019 году.

Прежде Саудовская Аравия пытается справиться с имиджем одной из самых сложных стран мира для посещения. Еще в сентябре 2019 года страна открыла заявки на онлайн-туристические визы для граждан 49 стран и ослабила суровый дресс-код для женщин-иностранцев.

На нынешней встрече министр туризма добавил, что власти страны обдумывают будущие туристические реформы, не прибегая к подробностям. Но, кстати, он опроверг слухи о том, что иностранцам будет позволено употреблять алкоголь в некоторых отведенных местах.