Майже 60 туристів опинилися в сніговому полоні після сходу лавин у Румунії

Після сходу двох лавин у горах Фегераш у Карпатах, Румунія, в готелі було заблоковано близько 60 осіб.

Після сходу двох лавин у Карпатах із готелю Cabana Capra не змогли вибратися близько 60 осіб. Повідомляється, що частина лавини накрила будівлю готелю, а інша зачепила паркування, пошкодивши автомобілі, що стояли на ній.

Для визволення людей знадобилася допомога рятувальників, які зараз працюють на місці події. Повідомляється, що вони вже вивели на трасу Трансфагарасан групу з 17 осіб, решті допомагають спуститися.

Глава Департаменту з НС у МВС Румунії Раєд Арафат зазначає, що дорога, якою туристи дісталися готелю, закрита для руху з 30 жовтня. Скориставшись нею, мандрівники порушили заборону і наразили на небезпеку не тільки себе, а й рятувальників, пише портал Digi24.