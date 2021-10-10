Инцидент в реке Конго, более 100 человек погибли или пропали без вести

Более 100 человек погибли или пропали без вести в результате затопления импровизированного судна в реке Конго, заявили сегодня власти провинции Демократическая Республика Конго.

Пятьдесят одно тело было извлечено из воды поздно вечером в пятницу, еще 69 считаются пропавшими без вести, сообщил AFP Нестор Магбадо, пресс-секретарь губернатора северо-западной провинции Монголии. По его словам, выживших всего 39 человек.

По его словам, без точного списка пассажиров на борту недостающее число является оценкой, основанной на вместимости лодки.

Судно состояло из девяти соединенных каноэ, известных как пироги.

Инцидент мог быть вызван «перегрузкой, усугубленной плохой погодой» ночью, сказал Магбадо.

Масштабы инцидента были неясны до тех пор, пока в пятницу вечером в СМИ не появились сообщения, которые были подтверждены властями провинции сегодня утром.

Магбадо сказал, что власти Монгала проинформировали Киншасу о затоплении, как только это произошло, но ждали дополнительной информации о числе погибших.

По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются, но надежды на обнаружение новых выживших тают.

Власти провинции объявили трехдневный траур в понедельник.