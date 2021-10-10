Понад 100 людей загинули в результаті затоплення судна

Понад 100 людей загинули або пропали без вісті в результаті затоплення імпровізованого судна в річці Конго, заявила сьогодні влада провінції Демократична Республіка Конго.

П’ятдесят одне тіло було вилучено з води пізно ввечері в п’ятницю, ще 69 вважаються зниклими без вести, повідомив AFP Нестор Магбадо, прес-секретар губернатора північно-західній провінції Монголії. За його словами, тих, що вижили всього 39 чоловік.

Судно складалося з дев’яти з’єднаних каное, відомих як пироги.

Масштаби інциденту були неясні доти, поки в п’ятницю ввечері в ЗМІ не з’явилися повідомлення, які були підтверджені владою провінції сьогодні вранці.

Магбадо сказав, що влада Монгала поінформували Кіншаси про затоплення, як тільки це сталося, але чекали додаткової інформації про кількість загиблих.

За його словами, пошуково-рятувальні операції тривають, але надії на виявлення нових виживших тануть.

Влада провінції оголосили триденну жалобу в понеділок.