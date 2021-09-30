Туреччина і ЄС обговорять процес лібералізації візового режиму

Процес лібералізації візового режиму Туреччини знову буде винесено на обговорення, так як протягом наступного місяця влада Туреччини і офіційні особи Європейського Союзу знову зустрінуться для обговорення цього процесу, а також інших пріоритетних тем, таких як міграція, внутрішні справи і безпеку.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Туреччини Фарук Каймакчі.

За його словами, безвізовий режим між Туреччиною та країнами ЄС дозволить більш 20 мільйонам громадян Туреччини відвідувати європейські країни з туристичними цілями і брати участь в інших секторах економіки європейських країн, таких як сфера послуг, бізнес і транспорт.

“Ми також проаналізуємо, чи можемо ми привнести новий погляд на міграційні питання між Туреччиною і ЄС”, – зазначив Каймакджі, підкресливши, що надання коштів мігрантам і біженцям в Туреччині не вирішує проблему.

У зв’язку з цим питанням раніше в цьому місяці Каймакджі заявив, що “членство Туреччини в ЄС – це не фікція, а стратегічне бачення, і вступ до ЄС буде найбільш вигідним, коли кандидат на участь в переговорах Туреччина виконає об’єктивні критерії членства”.

16 грудня 2013 року був запущений діалог щодо лібералізації візового режиму між ЄС і Туреччиною, після підписання угоди про реадмісію між ЄС та Туреччиною.

Процес лібералізації візового режиму спрямований на скасування візових вимог для громадян Туреччини і дозвіл їм подорожувати в країни Шенгенської зони на короткий термін, а саме до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Для того щоб завершити цей процес, влада Туреччини постійно намагаються виконати вимоги Європейської комісії, однак процес ще не завершений.

У минулому році міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що ЄС повинен буде скасувати візові вимоги для турецьких громадян, які планують відвідати країни ЄС, якщо вони хочуть, щоб ситуація з біженцями і мігрантами на турецько-грецькому кордоні була дозволена.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підкреслював, що процес лібералізації візового режиму з країнами Шенгенської зони є одним з головних пріоритетів країни.

Туреччина є домом для більш ніж п’яти мільйонів біженців, особливо після початку громадянської війни в Сирії в 2011 році. Однак питання міграції та біженців викликав безліч дискусій серед влади Туреччини.