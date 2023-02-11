Еврокомиссия утвердила новую процедуру въезда в Шенгенскую зону

Еврокомиссия утвердила введение новой процедуры въезда в Шенгенскую зону граждан третьих стран. Узнайте, что и для кого изменится при пересечении границы Шенгенской зоны, а также, когда новые правила вступят в силу.

Правила въезда в Шенген меняются

Вскоре гражданам третьих стран, имеющих право въезжать в страны Шенгенской зоны без визы или въезжать на основании краткосрочной визы, не будут ставить в загранпаспорт штамп о пересечении границы. Об этом сообщает международный портал, посвященный визовым вопросам, schengenvisainfo.com. Как отмечается на сайте, в ближайшее время планируется введение новой автоматизированной системы, которая в электронном режиме будет фиксировать и вносить в базу информацию о въезде и выезде иностранцев.

Система автоматизированного контроля за пересечением границы Шенгенской зоны гражданами из третьих стран получила название Entry/Exit System (EES) (Система въезда и выезда). Ее планируют запустить на полную мощность уже к концу 2023 года.

Какие задачи решает система автоматизированного контроля въезда в Шенген EES?

Основная задача автоматизированной системы Entry/Exit System будет отслеживать время нахождения на территории стран Шенгенской зоны граждан из третьих стран и фиксировать возможные нарушения срока пребывания путешественников. То есть отслеживать и выявлять лиц, превысивших разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне.

Обосновывая важность и значение введения новой автоматизированной системы контроля пересечения границы Шенгенской зоны, Европейская комиссия по миграции и внутренним делам объясняет в своем заявлении, что:

EES заменит нынешнюю систему ручного проставления штампов в паспортах, которая занимает много времени, не дает надежных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять лиц, превышающих срок пребывания.

То есть согласно замыслу автоматизация процессов пересечения границы гражданами третьих стран Entry/Exit System должна не только облегчить мониторинг их срока пребывания на территории Шенгена, но и модернизировать и ускорить непосредственные технические процедуры пограничной проверки документов. И это, в свою очередь, должно позволить путешественникам из третьих стран быстрее пересекать границу Шенгенской зоны.

Как будет работать система автоматизированного контроля за пересечением границы Шенгенской зоны?

Известно, что система автоматизированного контроля за пересечением границы Шенгенской зоны гражданами из третьих стран Entry/Exit System будет регистрировать все необходимые личные данные путешественников, в том числе:

имя и фамилию лица, въезжающего в зону Шенгена;

тип проездного документа, из которого осуществляется въезд;

изображение лица и отпечатки пальцев путешественника;

дату и место въезда и выезда;

срок пребывания гражданина третьей страны в Шенгенской зоне.

Следует обратить внимание, что сразу после запуска автоматизированной системы контроля Entry/Exit System, путешественники, имеющие право въезжать в страны Шенгенской зоны в безвизовом режиме, будут обязаны перед поездкой получить разрешение на въезд. Это разрешение будет выдаваться в режиме онлайн через платформу Европейской системы информации и авторизации путешествий (European Travel Information and Authorization System, или ETIAS).

Что такое ETIAS?

Работа над введением в действие системы European Travel Information and Authorization System начата еще в 2016 году. Европейская система информации и авторизации поездок должна стать своеобразным аналогом электронной системы авторизации въезда в США (ESTA). В рамках ETIAS каждый заявитель будет проходить проверку безопасности, в ходе которой будет определяться, разрешено ли определенному путешественнику въехать в страны Шенгенской зоны.

Дело в том, что лица, планирующие поездки из стран, граждане которых имеют право находиться в ЕС на срок до 90 дней без туристической визы, тем самым освобождены от необходимости проходить из-за длительного процесса подачи заявления на оформление визы и соответствующих проверок. Но система ETIAS позволит быстро и дистанционно осуществить проверку безопасности конкретного путешественника, который должен заехать по безвизу, и убедиться, что этот человек на самом деле не представляет угрозы безопасности какой-либо из стран Шенгена. Поэтому эта система авторизации въезда будет собирать, отслеживать и обновлять необходимую информацию о приезжающих, позволяя перед каждой поездкой путешествующего определить, не составит ли его въезд в страны Шенгенской зоны опасности.

Стоимость услуг ETIAS составит 7 евро на человека. При этом первоначально полученное через European Travel Information and Authorization System разрешение будет действовать в течение трех лет. Согласно подсчетам, на сегодняшний день в современном мире насчитывается около 1,4 миллиарда человек, которые могут вполне легально въезжать в Шенгенскую зону без виз. Все они, планируя поездку в страны Шенгена, должны подать заявку на получение разрешения ETIAS.

Планируемые изменения в процесс подачи визовых заявок

Ввод системы Entry/Exit System и ETIAS – не единственное изменение, которое в ближайшем будущем ожидает граждан из третьих стран, планирующих путешествовать по Европе. Недавно правительство Евросоюза также сообщило о своих планах изменить, а именно упростить и модернизировать процедуру подачи визовых заявок.

И первые шаги в этом направлении уже были предприняты. Да, недавно Европарламент одобрил отчет о переводе процедуры подачи заявок на получение шенгенских виз полностью в онлайн-режим. Так что уже скоро следует ожидать модернизацию процесса подачи заявок на получение шенгенских виз. Ведь конечным результатом принятого отчета должен стать полный отказ от физической подачи заявок и визовых наклеек в пользу перевода процедуры полностью в цифровой формат.

Как отметили в Европарламенте, как только будет утвержден соответствующий алгоритм действий, визовые заявки будут обрабатываться на единой платформе. В то же время заявители смогут узнать, какая страна принимает их заявку.