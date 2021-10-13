Хаос в портах Великобритании: население паникует, все ли получат подарки на Рождество

Великобритания заявила в среду, что люди должны нормально покупать товары к Рождеству и дефицита подарков не будет после того, как морские контейнеры с игрушками и электротоварами были перенаправлены из крупнейшего порта страны, поскольку он был переполнен.

Maersk, крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания, отвела несколько судов из порта Феликстоу на востоке Англии, потому что из-за отсутствия водителей грузовиков в порту нигде штабелировать контейнеры.

«Я уверен, что люди смогут получить свои игрушки на Рождество», — сказал Sky сопредседатель Консервативной партии Оливер Дауд. Он сказал, что уверен, что рождественские подарки будут доставлены в этом году.

Дауд, который является членом кабинета министров без портфеля в кабинете министров, сказал, что проблемы в порту ослабляются, а проблемы с цепочкой поставок, с которыми сталкивается пятая по величине экономика мира, носят глобальный характер, например, нехватка дальнобойщиков и перегруженность портов.

«Ситуация улучшается», — сказал Дауд, имея в виду компанию Felixstowe, которая обрабатывает 36% контейнерных грузов страны.

На вопрос, стоит людям начинать скупаться на Рождество уже сейчас, он ответил: «Я бы сказал, просто покупайте, как обычно».

Он сказал, что премьер-министр Борис Джонсон, который находится в отпуске за границей, очень занят внутренними и международными проблемами. «Он очень увлечен своей работой».

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году экономика Великобритании вырастет на 6,8%, что является самым быстрым ростом среди ведущих экономик G7, хотя нарушения цепочки поставок и инфляционное давление сдерживают мировую экономику.