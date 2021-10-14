Самый большой грузовой порт Великобритании заблокирован из-за отсутствия водителей

Отсутствие водителей грузовиков в сочетании с растущим спросом на товары во всем мире привело к тому, что крупнейший грузовой порт Великобритании в Феликстоу оказался заблокированным.

По данным на 2020 год, около трети контейнеров, ввозимых в Великобританию морем, отправляется в порт Феликстоу на востоке Англии. Согласно сообщению портовых властей в среду, 50 000 контейнеров ожидают сбора. «Не порт Феликстоу блокирует цепочки поставок, а цепочки поставок блокируют порт Феликстоу», — заявили власти, добавив, что ситуация «аналогичная во всех крупных британских портах».

В Феликстоу среднее время между выгрузкой контейнеров с корабля и их получением грузовиками увеличилась до 10 дней, хотя обычно 3-5 дней, а большим судам приходится ждать до семи дней, чтобы войти в порт и выгрузить контейнеры.

По этой причине датская компания Maersk, крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, объявила, что перенаправляет одно судно грузоподъемностью 80000 тонн в неделю с Феликстоу в другие порты Европы, в основном в Роттердам в Нидерландах, где он разгружается, а затем более мелкие суда доставляют контейнеры в другие более мелкие британские порты. Правда, Маерск указал, что проблема касается не только Великобритании, но и указал, что Феликсстоу — один из двух или трех портов, где она в настоящее время является наиболее серьезной. В Великобритании география — дополнительный фактор, который сдерживает ситуацию, так как более 90 процентов всех импортных товаров отправляются туда морем.

Однако перенаправления судов в другие порты — временное решение. По оценкам, в Великобритании не хватает около 100 000 рабочих мест для дальнобойщиков.

Для этого было несколько причин, в первую очередь пандемия и Брексит. Британское правительство, пытаясь сдержать кризис, менее двух недель назад объявил, что будет выдавать визы на несколько месяцев для 5000 иностранных водителей грузовиков. Но пока план выхода из кризиса не совсем такой. Председатель консервативной партии Оливер Дауд признал в среду в Sky News, что на данный момент иностранные водители подали 300 заявлений на визу, из которых только 20 были удовлетворены, но заверил, что ситуация в портах улучшается и британцы смогут покупать Рождественские подарки как обычно.

Однако представители транспортно-экспедиционной отрасли советуют планировать рождественские покупки заранее.