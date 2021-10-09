Кейт Миддлтон становится телезвездой, Меган Маркл и Гарри возвращаются в Великобританию

Принц Гарри и его жена Меган подписали контракт на сумму около 73 миллионов фунтов стерлингов на создание фильмов и программ для потокового гиганта Netflix, но сможет ли герцогиня Кембриджская Кэтрин стать настоящей телезвездой?

Говорят, что будущая королева Великобритании ведет переговоры с высокопоставленным телевизионным директором.

Источники полагают, что Кэтрин могла бы последовать примеру своего мужа принца Уильяма, чей экологический сериал с сэром Дэвидом Аттенборо начался на BBC1 на этой неделе, и снять документальный телевизионный фильм.

Вероятно, фильм будет о раннем развитии детей — теме, которая очень близка сердцу герцогини Кембриджской. Согласно информации, Кейт разговаривала по телефону с Дэвидом Гловером, отвечающим за телевизионные работы физика Стивена Хокинга.

Тем временем выяснилось, что Принц Гарри и его жена Меган Маркл может вернуться в Великобританию в этом месяце, посетить вечеринку в честь покойной принцессы Дианы.

Ожидается до 100 гостей, включая принца Уильяма и сэра Элтона Джона. Вечеринка состоится в Кенсингтонском дворце во вторник, и Гарри и Меган решают, ехать или нет, сообщает таблоид «The Sun».

Источник сообщил изданию: «Никто не знает, каково решение Гарри, но ходят слухи, что он может приехать с Меган и их двумя детьми».

Ограничения на поездки сняты для всех поездок в Соединенное Королевство из Соединенных Штатов, что означает, что герцоги Сассекские не должны будут оставаться в карантине по прибытии, но, согласно сообщениям, персонал дворца еще не осведомлен о планах Гарри и Меган.