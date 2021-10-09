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Кейт Міддлтон стає телезіркою, Меган Маркл і Гаррі повертаються до Великобританії

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Євгеній Подольський

Принц Гаррі і його дружина Меган підписали контракт на суму близько 73 мільйонів фунтів стерлінгів на створення фільмів і програм для потокового гіганта Netflix, але чи зможе герцогиня Кембриджська Кетрін стати справжньою телезіркою?

Кажуть, що майбутня королева Великобританії веде переговори з високопоставленим телевізійним директором.

Джерела вважають, що Кетрін могла б взяти приклад свого чоловіка принца Вільяма, чий екологічний серіал з сером Девідом Аттенборо почався на BBC1 на цьому тижні, і зняти документальний телевізійний фільм.

Ймовірно, фільм буде про ранній розвиток дітей – темі, яка дуже близька серцю герцогині Кембриджської. Згідно з інформацією, Кейт розмовляла по телефону з Девідом Гловером, що відповідає за телевізійні роботи фізика Стівена Хокінга.

Тим часом з’ясувалося, що Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл може повернутися до Великобританії в цьому місяці, відвідати вечірку на честь покійної принцеси Діани.

Очікується до 100 гостей, включаючи принца Вільяма і сера Елтона Джона. Вечірка відбудеться в Кенсингтонському палаці у вівторок, і Гаррі і Меган вирішують, їхати чи ні, повідомляє таблоїд “The Sun”.

Джерело повідомило виданню: «Ніхто не знає, яке рішення Гаррі, але ходять чутки, що він може приїхати з Меган і їх двома дітьми».

Обмеження на поїздки зняті для всіх поїздок до Сполученого Королівства зі Сполучених Штатів, що означає, що герцоги Сассекському не повинні будуть залишатися в карантині після прибуття, але, згідно з повідомленнями, персонал палацу ще не обізнаний про плани Гаррі і Меган.

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