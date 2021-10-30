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В Египте сделали заявление об открытии нового Сфинкса у Великих пирамид

Глеб Парфененко
У Єгипті зробили заяву щодо відкриття нового Сфінкса у Великих пірамід

Туристы так и не нашли в Египте новый памятник: генсекретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири опроверг сообщение о том, что на плато Великих пирамид Гизы был обнаружен новый «сфинкс». В своем интервью египетским СМИ он прокомментировал предполагаемое открытие так: «нового Сфинкса нет, находка – это скала в районе плато пирамид».

Он также добавил, что все археологические открытия имеют определенную систему объявления, и рассматриваемый камень не является новым открытием и историческим артефактом. Впрочем, раскопки вокруг «нового сфинкса» еще ведутся, и пока остается непонятным, речь идет о скале или изваянии, потому что вокруг нее завершаются раскопки, а ее особенности еще не обнаружены.

Напомним, что около месяца назад было выдано разрешение на посещение туристами археологических достопримечательностей Египта, ранее закрытых для туристов, официально выдав министр туризма и древности страны Халед аль-Анани. В том числе речь идет о знаменитой Аллее Сфинксов между храмами Луксора и Карнака. Ее планируется открыть в ближайшие несколько месяцев, причем с открытия сделать грандиозное шоу.

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