ГоловнаЄГИПЕТУ Єгипті зробили заяву щодо відкриття нового Сфінкса у Великих пірамід
ЄГИПЕТТуризм

У Єгипті зробили заяву щодо відкриття нового Сфінкса у Великих пірамід

Гліб Парфененко
У Єгипті зробили заяву щодо відкриття нового Сфінкса у Великих пірамід

Туристи так і не здобули в Єгипті нову пам’ятку: генсекретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі спростував повідомлення про те, що на плато Великих пірамід Гізи було виявлено новий «сфінкс». У своєму інтерв’ю єгипетським ЗМІ він прокоментував передбачуване відкриття так: «нового Сфінкса немає, знахідка – це скеля в районі плато пірамід».

Він також додав, що всі археологічні відкриття мають певну систему оголошення, і камінь, що розглядається, не є новим відкриттям та історичним артефактом. Втім, розкопки навколо «нового сфінксу» ще ведуться, і поки залишається незрозумілим, мова йде про скелю або статую, бо навколо неї завершуються розкопки, а її особливості ще не виявлені.

Нагадаємо, що близько місяця тому було видано дозвіл на відвідування туристами археологічних пам’яток Єгипту, раніше закритих для туристів, офіційно видав міністр туризму та старожитностей країни Халед аль-Анані. У тому числі йдеться про знамениту Алею Сфінксів між храмами Луксора та Карнака. Її планується відкрити також у найближчі кілька місяців, причому із відкриття зробити грандіозне шоу.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International