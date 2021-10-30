У Єгипті зробили заяву щодо відкриття нового Сфінкса у Великих пірамід

Туристи так і не здобули в Єгипті нову пам’ятку: генсекретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі спростував повідомлення про те, що на плато Великих пірамід Гізи було виявлено новий «сфінкс». У своєму інтерв’ю єгипетським ЗМІ він прокоментував передбачуване відкриття так: «нового Сфінкса немає, знахідка – це скеля в районі плато пірамід».

Він також додав, що всі археологічні відкриття мають певну систему оголошення, і камінь, що розглядається, не є новим відкриттям та історичним артефактом. Втім, розкопки навколо «нового сфінксу» ще ведуться, і поки залишається незрозумілим, мова йде про скелю або статую, бо навколо неї завершуються розкопки, а її особливості ще не виявлені.

Нагадаємо, що близько місяця тому було видано дозвіл на відвідування туристами археологічних пам’яток Єгипту, раніше закритих для туристів, офіційно видав міністр туризму та старожитностей країни Халед аль-Анані. У тому числі йдеться про знамениту Алею Сфінксів між храмами Луксора та Карнака. Її планується відкрити також у найближчі кілька місяців, причому із відкриття зробити грандіозне шоу.