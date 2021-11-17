Наскільки нові європейські обмеження вплинуть на плани туристів цієї зими

Що відбувається у Європі? Часткове блокування в Нідерландах, повне блокування невакцинованих людей в Австрії, а також посилення правил видачі медичних перепусток у Франції, Німеччині та Норвегії в останні дні. Чи це ознакою прийдешніх подій для різдвяних поїздок?

Нова хвиля інфекцій, викликаних вірусом COVID-19, змусила багато країн знову запровадити обмеження, оскільки Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що регіон знову перебуває в “епіцентрі” пандемії. Частиною проблеми є ослаблення імунізації, ослаблення або неповне введення обмежень, а також зниження температури, що змушує людей перебувати в приміщенні, але ця хвиля також може бути пов’язана з відносно низьким рівнем вакцинації в країнах, де кількість випадків захворювання останніми тижнями різко зросла.

Якщо ви плануєте поїздку до Європи цієї зими, ось деякі моменти, які слід мати на увазі у зв’язку з останніми обмеженнями COVID-19 і тим, як вони можуть вплинути на ваші плани.

Які країни знову запроваджують обмеження?

Коротка відповідь: багато. Якщо ви їдете до Європи на канікули, чекайте, що ситуація сильно відрізнятиметься від тієї, що була влітку. Від Австрії до Бельгії, від Хорватії до Данії обмеження знову з’являються майже так само швидко, як і знімаються. Більшість із них стосується невакцинованих людей, але деякі торкаються всього населення. Наприклад, Нідерланди ввели часткове блокування, яке змусило закритися о 7 годині вечора такі заклади, як ресторани та бари.

Австрія зайняла найжорсткішу позицію, помістивши невакцинованих людей до ізолятора після рекордного зростання кількості випадків захворювання. За даними Reuters, у цій країні найнижчий рівень вакцинації в Європі: лише 65% населення повністю щеплені від COVID-19. Німеччина не сильно відстає – 67% населення повністю щеплені. Не дивно, що через зростання захворюваності в цій країні протягом кількох днів буде введено аналогічний захід блокування.

Хоча ситуація викликає занепокоєння, жодна країна не натякнула на повернення до минулої зими, коли по всьому континенту було запроваджено повні ізолятори, тому поки що не варто чекати чогось надто радикального. Великобританія, в якій зареєстровано найбільшу кількість випадків зараження в Європі, не вводила жодних обмежень щодо COVID-19, які були відкладені влітку.

Чи можу я, як і раніше, подорожувати до Європи?

Якщо ви дотримуєтеся графіка вакцинації, тобто робите друге або навіть третє щеплення, то з вами все буде в порядку. Зазвичай невакциновані мандрівники стикаються з додатковими обмеженнями, куди б вони не поїхали, але вони варіюються від місця до місця. У межах ЄС невакциновані люди, які подорожують між країнами, найближчими тижнями будуть піддаватися деяким вимогам тестування, оскільки ЄС та Шенгенська зона розширили список країн, які вважаються країнами підвищеного ризику, з урахуванням поточної ситуації.

Невакциновані мандрівники з-за меж ЄС стикаються з більш жорсткими обмеженнями, такими як карантин або заборона на поїздки, залежно від того, звідки вони їдуть і куди прямують. В Італії, наприклад, невакциновані американці мають самоізолюватися після прибуття, і їм заборонено їздити до Нідерландів.

Чи потрібно мені пред’являти сертифікат про щеплення в Європі?

Загалом так. Більшість країн попросять пред’явити свідоцтво про вакцинацію на кордоні, щоб уникнути вимог карантину та тестування. Але з появою нових хвиль COVID-19 країни все частіше вимагають пред’явлення підтвердження вакцинації для отримання доступу до послуг.

Греція, Італія, Данія, Франція, Хорватія, Австрія, Німеччина, Норвегія та Бельгія – ось лише деякі з країн, які посилили або розширили правила щодо медичних перепусток у міру зростання захворюваності, вимагаючи від людей пред’явлення доказів вакцинації або одужання, або, деяких випадках, нещодавнього негативного тесту на COVID-19 для відвідування більшості готелів, місць відпочинку та розваг, а також деяких державних послуг.

Чи впливають нові обмеження на гірськолижні курорти

Обмеження варіюються, але на більшості курортів ви можете очікувати на носіння масок, обмеження пропускної спроможності підйомників і закритих приміщень, а також заходів соціальної дистанційності. Швидше за все, вам знадобиться підтвердження того, що ви пройшли повну вакцинацію, одужали від COVID-19 або недавно здали негативний аналіз.

Чи продовжуються великі заходи?

Люди, які подорожують у святковий період, можливо, з нетерпінням чекають на сезонні заходи, такі як різдвяні базари, концерти, новорічні вечірки та свята. Але цілком справедливо очікувати на деякі скасування. У Німеччині вже закрили деякі різдвяні базари, але скасування поки не набули широкого поширення. Принаймні при відвідуванні великих заходів очікується посилення заходів з охорони здоров’я та безпеки, раннього закриття або обмеження місткості. Але поки уряди намагаються зупинити хвилю випадків, що росте, цілком імовірно, що на горизонті з’являться нові збої.

Підсумок: якщо у вас запланована якась поїздка, зверніться на сайт посольства країни, в яку ви прямуєте, щоб дізнатися останні новини про в’їзд та перебування COVID-19 в країні. Веб-сайт Re-open EU також є добрим джерелом інформації. Правила можуть бути знову введені або продовжені без попередження в залежності від стану вірусу.