Египет и Саудовская Аравия обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере туризма

Министр туризма и древностей Халед Аль-Анани обсудил со своим саудовским коллегой Ахмедом Аль-Хатибом пути расширения сотрудничества между двумя странами в области туризма.

Встреча состоялась в ходе двухдневного краткосрочного визита министра Саудовской Аравии в Египет. На встрече присутствовал посол Саудовской Аравии в Каире Усама бин Ахмед Накли.

Официальные лица обсудили обмен опытом в области туризма, а также координацию между двумя сторонами для обучения работников туристического сектора.

Министр Аль-Анани высоко оценил прочные отношения между двумя странами во всех областях и выразил признательность за усилия, прилагаемые Саудовской Аравией в проектах развития, особенно в развитии туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из важных экспортных туристических рынков Египта.

Он отметил, что Египет является важным туристическим направлением для саудовских туристов по многим причинам, наиболее важными из которых являются близость, общий язык и знакомство с традициями и культурой.

Министр туризма и древностей также рассмотрел туристическую инфраструктуру Египта и проекты развития, осуществляемые египетским государством.

Он также поблагодарил министра туризма Саудовской Аравии за этот визит и за принятие приглашения принять участие в апрельском параде королевских мумий.

Со своей стороны, министр туризма Саудовской Аравии представил недавние проекты развития в Саудовской Аравии, особенно в области туризма, высоко оценив устойчивые отношения между двумя странами.

Ахмед аль-Хатиб также проанализировал усилия по максимальному расширению регионального офиса Всемирной туристской организации, который был открыт на полях саммита «Восстановление туризма» в мае прошлого года в Эр-Рияде в рамках 47-го заседания Регионального комитета по Среднему региону. К востоку от Всемирной туристской организации.

С саудовской стороны на встрече присутствовали Сауд бин Нахар бин Абдул Азиз, заместитель министра туризма; Айед Аль Отайби, заместитель управляющего по инвестиционному климату Главного инвестиционного управления; Айед бин Хади Аль-Отайби, заместитель министра инвестиций по инвестиционной среде; и Сая Алхошан, советник Министерства туризма.

С египетской стороны входили Гада Шалаби, заместитель министра по делам туризма; Ахмед Юсеф, генеральный директор Египетского совета по развитию туризма; генеральный руководитель Главного управления по международным делам и соглашениям, а также ряд помощников министра туризма по техническим вопросам и продвижению.