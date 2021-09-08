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Египет и Саудовская Аравия обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере туризма

Зустріч відбулася в ході дводенного короткострокового візиту міністра Саудівської Аравії до Єгипту. На зустрічі був присутній посол Саудівської Аравії в Каїрі Усама бін Ахмед наклейте.

Евгений Подольский

Министр туризма и древностей Халед Аль-Анани обсудил со своим саудовским коллегой Ахмедом Аль-Хатибом пути расширения сотрудничества между двумя странами в области туризма.

Встреча состоялась в ходе двухдневного краткосрочного визита министра Саудовской Аравии в Египет. На встрече присутствовал посол Саудовской Аравии в Каире Усама бин Ахмед Накли.

Официальные лица обсудили обмен опытом в области туризма, а также координацию между двумя сторонами для обучения работников туристического сектора.

Министр Аль-Анани высоко оценил прочные отношения между двумя странами во всех областях и выразил признательность за усилия, прилагаемые Саудовской Аравией в проектах развития, особенно в развитии туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из важных экспортных туристических рынков Египта.

Египет и Саудовская Аравия обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере туризма

Он отметил, что Египет является важным туристическим направлением для саудовских туристов по многим причинам, наиболее важными из которых являются близость, общий язык и знакомство с традициями и культурой.

Министр туризма и древностей также рассмотрел туристическую инфраструктуру Египта и проекты развития, осуществляемые египетским государством.

Он также поблагодарил министра туризма Саудовской Аравии за этот визит и за принятие приглашения принять участие в апрельском параде королевских мумий.

Со своей стороны, министр туризма Саудовской Аравии представил недавние проекты развития в Саудовской Аравии, особенно в области туризма, высоко оценив устойчивые отношения между двумя странами.

Ахмед аль-Хатиб также проанализировал усилия по максимальному расширению регионального офиса Всемирной туристской организации, который был открыт на полях саммита «Восстановление туризма» в мае прошлого года в Эр-Рияде в рамках 47-го заседания Регионального комитета по Среднему региону. К востоку от Всемирной туристской организации.

С саудовской стороны на встрече присутствовали Сауд бин Нахар бин Абдул Азиз, заместитель министра туризма; Айед Аль Отайби, заместитель управляющего по инвестиционному климату Главного инвестиционного управления; Айед бин Хади Аль-Отайби, заместитель министра инвестиций по инвестиционной среде; и Сая Алхошан, советник Министерства туризма.

С египетской стороны входили Гада Шалаби, заместитель министра по делам туризма; Ахмед Юсеф, генеральный директор Египетского совета по развитию туризма; генеральный руководитель Главного управления по международным делам и соглашениям, а также ряд помощников министра туризма по техническим вопросам и продвижению.

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