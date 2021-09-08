Єгипет і Саудівська Аравія обговорили розширення двостороннього співробітництва в сфері туризму

Міністр туризму і старожитностей Халед Аль-Анані обговорив зі своїм саудівським колегою Ахмедом Аль-Хатібом шлях розширення співпраці між двома країнами в галузі туризму.

Зустріч відбулася в ході дводенного короткострокового візиту міністра Саудівської Аравії до Єгипту. На зустрічі був присутній посол Саудівської Аравії в Каїрі Усама бін Ахмед наклейте.

Офіційні особи обговорили обмін досвідом в галузі туризму, а також координацію між двома сторонами для навчання працівників туристичного сектора.

Міністр Аль-Анані високо оцінив міцні відносини між двома країнами у всіх областях і висловив вдячність за зусилля, прикладені Саудівською Аравією в проектах розвитку, особливо в розвитку туристичної інфраструктури. Він підкреслив, що Саудівська Аравія є одним з важливих експортних туристичних ринків Єгипту.

Він зазначив, що Єгипет є важливим туристичним напрямком для саудівських туристів з багатьох причин, найбільш важливими з яких є близькість, спільну мову і знайомство з традиціями і культурою.

Міністр туризму і старожитностей також розглянув туристичну інфраструктуру Єгипту і проекти розвитку, що здійснюються єгипетським державою.

Він також подякував міністру туризму Саудівської Аравії за цей візит і за прийняття запрошення взяти участь в квітневому параді королівських мумій.

Зі свого боку, міністр туризму Саудівської Аравії представив недавні проекти розвитку в Саудівській Аравії, особливо в галузі туризму, високо оцінивши стійкі відносини між двома країнами.

Ахмед аль-Хатіб також проаналізував зусилля з максимального розширення регіонального офісу Всесвітньої туристської організації, який був відкритий на полях саміту «Відновлення туризму» в травні минулого року в Ер-Ріяді в рамках 47-го засідання Регіонального комітету з Середньому регіону. На схід від Всесвітньої туристської організації.

З саудівської сторони на зустрічі були присутні Сауд бін Нахар бін Абдул Азіз, заступник міністра туризму; Айед Аль Отайбі, заступник керуючого по інвестиційному клімату Головного інвестиційного управління; Айед бін Хаді Аль-Отайбі, заступник міністра інвестицій по інвестиційному середовищі; і Сая Алхошан, радник Міністерства туризму.

З єгипетської сторони входили Гада Шалабі, заступник міністра у справах туризму; Ахмед Юсеф, генеральний директор Єгипетського ради з розвитку туризму; генеральний керівник Головного управління з міжнародних справ і угодами, а також ряд помічників міністра туризму з технічних питань і просуванню.