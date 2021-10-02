В Египте обнаружена пивоварня возрастом 5000 лет. Она могла производить тысячи литров пива

Министерство древностей Египта заявило, что это, возможно, самая старая пивоварня в мире с высокой производительностью. Его останки были обнаружены египетскими и американскими археологами в Абидосе, более чем в 450 км к югу от Каира.

22 тысячи литров пива

Абидос, один из самых важных египетских археологических памятников, представляет собой руины города, игравшего очень важную государственную и религиозную роль в Древнем Египте. Здесь было обнаружено множество храмов и огромный некрополь с гробницами первых фараонов периода ранней династии. Среди прочего, Нармер, также называемый Менесом, основателем первой династии, правил с 3150 по 3125 год до нашей эры и считался правителем, объединившим Верхний и Нижний Египет. Обнаруженная пивоварня , вероятно, относится к его временам, о чем 14 февраля 2021 года сообщил СМИ египтолог Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта.

Ученый точно описал находку: пивоварня производственной мощностью 22,4 тысячи литров была разделена на восемь частей, длиной 20 метров и шириной 2,5 метра. В каждом из них было около 40 глиняных сосудов, используемых для нагрева смеси зерен и воды для производства пива.

Министерство древностей заявило, что британские археологи первыми упомянули о существовании пивоварни в начале 20 века, но не смогли определить ее местонахождение. Доктор Мэтью Адамс, один из исследователей, сделавших открытие, сказал, что пиво, вероятно, использовалось в похоронных ритуалах первых царей Египта.

«Идите с миром в Абидос!»

В египетской религии Абидос был местом, где Исида похоронила останки Осириса. Поэтому правители очень желали похороны в святом месте. Как место поклонения Абидос фигурирует в произведении Болеслава Пруса «Фараон» (опубликовано в 1897 году). Именно там тело вымышленного Рамзеса XII «паломников» прощается с толпой, подчиняющейся ритуальной формуле «Иди с миром в Абидос!», Где «Абидос» означает «Земля мертвых». В город также едет сын и наследник умершего фараона — вымышленный Рамзес XIII, главный герой романа.

Там, наконец, в память о тех великих событиях памятный фараон Сети построил храм, к которому стекались паломники со всего Египта. Каждому православному человеку приходилось хотя бы раз в жизни прикоснуться ко лбу этой благодатной земли. И по-настоящему удачливым оказался тот, чья мумия смогла совершить путешествие в Абидос и, по крайней мере, издалека, остаться под стенами храма».

Прус ничего не упоминает о великой фабрике алкогольных напитков в Абидосе, но вооружает своего героя любовью к кулинарной простоте, которая также свойственна ему самому, в которой приветствовали продукт древней пивоварни. Сразу после восхождения на престол Рамзес XIII, глядя на роскошно накрытый стол правителя Египта, «потребовал пива и солдатского хлеба с чесноком». Раньше, когда он был принцем, его нежелание к изысканным блюдам критиковал Тутмос: «он мог не только пить, но даже купаться в лучшем вине, при этом он предпочитает скудное солдатское пиво и сухой пирог, натертый с чесноком. Откуда эти крестьянские вкусы? Я понимаю».