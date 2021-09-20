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ТУРЦИЯ

Музей Трои в турецкой провинции Чанаккале удостоен одной из самых престижных европейских наград

В експозиційному залі музею виставлено близько 2 тис. артефактів

Евгений Подольский

Музей Трои в западной турецкой провинции Чанаккале удостоен премии Европейской музейной академии – ЕМА (European Museum Academy Award) – одной из самых престижных европейских наград, присуждаемых музейным организациям.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма, об этом было объявлено на онлайн-церемонии, прошедшей накануне вечером.

Ранее музей получил звание «Европейский музей года — 2020», которую ежегодно вручает Европейский музейный форум (EMF).

Музей Трои в турецкой провинции Чанаккале удостоен одной из самых престижных европейских наград

В Министерстве отметили, что музей Трои – первый турецкий музей, удостоенный как звания «Европейский музей года», так и премии ЕМА.

Музей Трои является одним из самых значимых археологических музеев в мире.

Здесь хранятся артефакты, насчитывающие 5000-летнюю историю.

Музей находится недалеко от мест археологических раскопок и включает в себя открытое пространство площадью 37 250 квадратных метров и основное здание площадью 12 765 квадратных метров.

В экспозиционном зале музея площадью 3 тыс. квадратных метров выставлено около двух тысяч артефактов, найденных на территории античных городов Троя и Троада.

Музей Трои в турецкой провинции Чанаккале удостоен одной из самых престижных европейских наград

Свое место в музее заняли античные скульптуры, саркофаги, металлическая посуда, изделия из золота, монеты.

Артефакты в музее классифицируются по 7 основным темам: «Археологическая зона Троады», «Бронзовый век Трои», «Легенда об Илиаде и битве при Трое», «Троада и Илион в древности», «Восточная Римская империя и Османский период», «История археологии», «Следы Трои».

В Турции 2018-й был объявлен Годом Трои.

Официальное открытие Музея Трои состоялось 10 октября 2018 года при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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