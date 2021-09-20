Музей Трої в Туреччині удостоєний однієї з найпрестижніших європейських нагород

Музей Трої в західній турецькій провінції Чанаккале удостоєний премії Європейської музейної академії – ЕМА (European Museum Academy Award) – однієї з найпрестижніших європейських нагород, які присуджуються музейним організаціям.

Як повідомили в Міністерстві культури і туризму, про це було оголошено на онлайн-церемонії, що пройшла напередодні ввечері.

Раніше музей отримав звання «Європейський музей року – 2020», яку щорічно вручає Європейський музейний форум (EMF).

У Міністерстві відзначили, що музей Трої – перший турецький музей, удостоєний як звання «Європейський музей року», так і премії ЕМА.

Музей Трої є одним з найбільш значущих археологічних музеїв в світі.

Тут зберігаються артефакти, які нараховують 5000-річну історію.

Музей знаходиться недалеко від місць археологічних розкопок і включає в себе відкритий простір площею 37 250 квадратних метрів і основна будівля площею 12 765 квадратних метрів.

В експозиційному залі музею площею 3 тис. квадратних метрів виставлено близько двох тисяч артефактів, знайдених на території античних міст Троя і Троада.

Своє місце в музеї зайняли античні скульптури, саркофаги, металевий посуд, вироби з золота, монети.

Артефакти в музеї класифікуються за 7 основних тем: «Археологічна зона Троади», «Бронзовий вік Трої», «Легенда про Іліаді і битві при Троє», «Троада і Илион в давнину», «Східна Римська імперія і Османський період», «Історія археології», «Сліди Трої».

У Туреччині 2018 й був оголошений Роком Трої.

Офіційне відкриття Музею Трої відбулася 10 жовтня 2018 року за участю президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.