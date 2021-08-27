Сильный ураган может обрушиться на побережье США за выходные

По сообщению Reuters, в выходные дни тропический шторм Ида может ударить мощный ураган у побережья США в Мексиканском заливе вокруг города Новый Орлеан.

Шторм усилился минувшей ночью, сообщил сегодня Национальный центр по ураганам США (NCU), предупредив большую часть территории.

Вчера вечером губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс объявил чрезвычайное положение.

По словам метеорологов, не исключено, что на южный штат США обрушится ураганный ветер со скоростью около 177 километров в час порывами до 210 км/ч.

Губернатор Луизианы призвал местных жителей подготовиться к надвигающейся стихийного бедствия. «Этот вид опасности создает дополнительные трудности, так как время на подготовку очень короткий. К вечеру субботы все должны быть на том месте, где они собираются провести шторм», — сказал Эдвардс.

По данным NCU, шторм, по прогнозам, пройдет около или над западной Кубой в ближайшие несколько часов, поскольку он движется на север со скоростью 24 км/ч.

Однако, когда он пересекает теплые воды Мексиканского залива, ожидается, что Ида будет набирать обороты и скорость и представлять угрозу для побережья американских штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама, сказали метеорологи.