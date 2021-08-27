Сильний ураган може обрушитися на узбережжя США за вихідні

За повідомленням Reuters, в вихідні дні тропічний шторм Іда може вдарити як потужний ураган біля узбережжя США в Мексиканській затоці навколо міста Новий Орлеан.

Шторм посилився минулої ночі, повідомив сьогодні Національний центр з ураганів США (NCU), попередивши більшу частину території.

Вчора ввечері губернатор Луїзіани Джон Белл Едвардс оголосив надзвичайний стан.

За словами метеорологів, не виключено, що на південний штат США обрушиться ураганний вітер зі швидкістю близько 177 кілометрів на час поривами до 210 км/год.

Губернатор Луїзіани закликав місцевих жителів підготуватися до насувається стихійного лиха. «Цей вид небезпеки створює додаткові труднощі, тому що час на підготовку дуже короткий. До вечора суботи всі повинні бути на тому місці, де вони збираються провести шторм», – сказав Едвардс.

За даними NCU, шторм, за прогнозами, пройде близько або над західною Кубою в найближчі кілька годин, оскільки він рухається на північ зі швидкістю 24 км/год.

Однак, коли він перетинає теплі води Мексиканської затоки, очікується, що Іда буде набирати обертів і швидкість і становити загрозу для узбережжя американських штатів Луїзіана, Міссісіпі та Алабама, сказали метеорологи.