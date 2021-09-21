«Задержка объявления результатов была вызвана фальсификацией». Навальный обвиняет российские власти

Арестованный активист российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что задержка с объявлением результатов онлайн-голосования в Москве на парламентских выборах связана с фальсификацией результатов в пользу правящей партии «Единая Россия».

Комментарий к завершившимся в воскресенье выборам был опубликован в понедельник в Instagram оппозиционера.

По словам Навального, в Москве в 11 округах из 15 победили те кандидаты, которых он отобрал в рамках так называемой интеллектуальное голосование, то есть поддержка соперников «Единой России». В Санкт-Петербурге победили в семи из восьми округов, заверил оппозиционер.

Ранее Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) также выразила недоверие результатам онлайн-голосования в Москве и заявила, что не признает их. В Москве на выборах в Государственную Думу (нижнюю палату российского парламента) проголосовали в электронном виде почти 2 миллиона человек.