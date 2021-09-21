ГлавнаяРОССИЯ«Задержка объявления результатов была вызвана фальсификацией». Навальный обвиняет российские власти
РОССИЯ

«Задержка объявления результатов была вызвана фальсификацией». Навальный обвиняет российские власти

Панасюк Алексей

Арестованный активист российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что задержка с объявлением результатов онлайн-голосования в Москве на парламентских выборах связана с фальсификацией результатов в пользу правящей партии «Единая Россия».

Комментарий к завершившимся в воскресенье выборам был опубликован в понедельник в Instagram оппозиционера.

По словам Навального, в Москве в 11 округах из 15 победили те кандидаты, которых он отобрал в рамках так называемой интеллектуальное голосование, то есть поддержка соперников «Единой России». В Санкт-Петербурге победили в семи из восьми округов, заверил оппозиционер.

Ранее Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) также выразила недоверие результатам онлайн-голосования в Москве и заявила, что не признает их. В Москве на выборах в Государственную Думу (нижнюю палату российского парламента) проголосовали в электронном виде почти 2 миллиона человек.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанДжо БайденКабулБлижний Востоквакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International