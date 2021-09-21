«Затримка оголошення результатів була викликана фальсифікацією». Навальний звинувачує російську владу

Заарештований активіст російської опозиції Олексій Навальний заявив, що затримка з оголошенням результатів онлайн-голосування в Москві на парламентських виборах пов’язана з фальсифікацією результатів на користь правлячої партії «Єдина Росія».

Коментар до завершених в неділю виборів був опублікований в понеділок в Instagram опозиціонера.

За словами Навального, в Москві в 11 округах з 15 перемогли ті кандидати, яких він відібрав у рамках так званого інтелектуального голосування, тобто підтримка суперників «Єдиної Росії». У Санкт-Петербурзі перемогли в семи з восьми округів, запевнив опозиціонер.

Раніше Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) також висловила недовіру результатам онлайн-голосування в Москві і заявила, що не визнає їх. У Москві на виборах в Державну Думу (нижню палату російського парламенту) проголосували в електронному вигляді майже 2 мільйони людей.