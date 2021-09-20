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ГЕРМАНИЯ

Кассир застрелен на автозаправочной станции в Германии после спора из-за маски

Глеб Парфененко
Кассир застрелен на автозаправочной станции в Германии после спора из-за маски

Кассир на заправочной станции был застрелен в результате спора из-за ношения маски для защиты от коронавируса, сообщает DPA со ссылкой на заявление прокуратуры Германии.

49-летний мужчина, клиент на заправочной станции в западногерманском городе Идар-Оберштайн, был в ярости после того, как сотрудник отказался продавать ему пиво, потому что на нем не было маски, закрывающей нос и рот — заявил генеральный прокурор Кай Фурманн.

Нападающий сознался в убийстве 20-летнего студента выстрелом в голову и сказал, что на это его толкнула тяжесть пандемии, уточнил Фурман.

Преступник чувствовал себя загнанным в угол и «не видел другого выхода», кроме как показать пример. Его жертва была «ответственной за всю историю, потому что она применяла правила», — подчеркнул прокурор.

По данным следствия, 49-летний нападающий вошел на заправку в субботу вечером без маски и попытался купить 12 бутылок пива. Кассир обратил его внимание на требование носить маску. Покупатель вернулся через час в маске и снова попытался купить пиво. Пытаясь купить пиво, он спустил свою защитную маску. Кассир снова посоветовал ему выполнить требование носить маски, и тогда преступник выстрелил в него.

Полиция арестовала его на следующее утро в городе Идар-Оберштайн.

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