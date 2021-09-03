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РОССИЯ

Смелый ученик получил выговор за то, что поправил Путина во время урока

Глеб Парфененко
Смелый ученик получил выговор за то, что поправил Путина во время урока
BGNES

Критики Кремля похвалили смелого ученика, который нашел в себе мужество возразить президенту России Владимиру Путину после того, как тот ошибся в фактах в разговоре с детьми на уроке истории, сообщает агентство DPA.

Мальчик, заметно смутившись, рассказал Путину, что император Петр I (1672-1725) воевал не в Семилетней войне (1756-1763), а в Северной войне, которая длилась 21 год (1700-1721).

Президент поблагодарил мальчика за исправление, но директор школы отчитал ребенка за «дерзость».

Критически настроенные к Кремлю СМИ и оппозиционные политики похвалили студента за храбрость. По словам Киры Ярмиш, пресс-секретаря заключенного оппозиционера Алексея Навального, директриса, видимо, считает, что в школе надо учить «послушания и угодничество», а не фактами.

Инцидент, который произошел в первый день учебы в России 1 сентября, вызвал волнения в стране и заставил представителя Кремля Дмитрия Пескова отреагировать.

«Это вовсе не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы», — сказал он, выразив надежду, что дальнейшего наказания для ученика не будет.

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