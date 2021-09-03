Смелый ученик получил выговор за то, что поправил Путина во время урока

Критики Кремля похвалили смелого ученика, который нашел в себе мужество возразить президенту России Владимиру Путину после того, как тот ошибся в фактах в разговоре с детьми на уроке истории, сообщает агентство DPA.

Мальчик, заметно смутившись, рассказал Путину, что император Петр I (1672-1725) воевал не в Семилетней войне (1756-1763), а в Северной войне, которая длилась 21 год (1700-1721).

Президент поблагодарил мальчика за исправление, но директор школы отчитал ребенка за «дерзость».

Критически настроенные к Кремлю СМИ и оппозиционные политики похвалили студента за храбрость. По словам Киры Ярмиш, пресс-секретаря заключенного оппозиционера Алексея Навального, директриса, видимо, считает, что в школе надо учить «послушания и угодничество», а не фактами.

Инцидент, который произошел в первый день учебы в России 1 сентября, вызвал волнения в стране и заставил представителя Кремля Дмитрия Пескова отреагировать.

«Это вовсе не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы», — сказал он, выразив надежду, что дальнейшего наказания для ученика не будет.